WK atletiek indoor: Geen 1.500m-finale voor Ruben Verheyden, Eliott Crestan wél vlot door naar halve finales 800m

Op het WK atletiek indoor in Nanjing (China) heeft Eliott Crestan zich vrijdag zonder problemen geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. Ruben Verheyden slaagde er niet in om door te stoten naar de finale van de 1.500 meter. Op de vijfkamp trad Saga Vanninen in de voetsporen van Noor Vidts, die haar wereldtitel niet verdedigde.

Amper twee weken na het EK atletiek indoor in Apeldoorn en met het outdoorseizoen dat al voor de deur staat. Het wekt weinig verbazing dat heel wat atleten bedankten voor de verre trip naar het WK indoor in China.



Met een beperkte selectie van amper 4 atleten valt België dan ook niet uit de toon in Nanjing. Twee van hen kwamen op de eerste dag al in actie, met wisselend succes. Eliott Crestan, vorig jaar nog goed voor brons op het WK indoor in Glasgow, plaatste zich probleemloos voor de halve finales van de 800 meter.



Crestan liep van start tot finish op kop in zijn reeks en was onder meer de Nederlander Samuel Chapple te snel af. Die hield onze landgenoot eerder deze maand nog van de Europese titel in Apeldoorn. Crestan hoefde niet eens diep te gaan, met zijn chrono van 1'48"94 bleef hij 4 seconden boven zijn Belgisch record.



"Ik had vandaag geen supergevoel, maar het was ook nog maar de eerste wedstrijd", sprak Crestan na de race. "Het ging ook niet erg snel. Ik ben heel tevreden."

"Ik had het plan opgevat om mij meteen vooraan te nestelen, het tempo te bepalen en te reageren bij een aanval. Het is gegaan zoals ik had gehoopt. Ik moest top 3 halen dat is zonder problemen gelukt. We zullen zien wat het morgen geeft in de halve finales."