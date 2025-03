Wint het 17-jarige toptalent Andrejeva dit jaar ook een grandslamtoernooi? "Ja", antwoordt ons panel

ma 17 maart 2025 16:40

In het tennis is Mirra Andrejeva de next big thing. De voorbije weken won de Russische tiener toptoernooien in Dubai en de Verenigde Staten, met zeges tegen de nummers 1 en 2 van de wereld. Hoe goed is Andrejeva, wat zijn haar werkpunten en wint ze dit jaar al een grandslamtoernooi? Verslaggevers Caro Houbreghts en Marc De Hous serveren u de antwoorden.

+200 km/u

Mirra Andrejeva zet haar steile opmars in het tennis voort. Na halve finales op Roland Garros en olympisch zilver in het dubbelspel won ze de voorbije weken in Dubai en in Indian Wells. Op het "vijfde grandslamtoernooi" in de Verenigde Staten klopte Andrejeva met Aryna Sabalenka en Iga Swiatek de nummers 1 en 2 van de wereld. "Andrejeva is enorm handig", vertelt onze collega Caro Houbreghts. "In de finale tegen Sabalenka pakte ze meteen uit met een dropshot, bij wijze van statement." "Ze neemt het spel ook makkelijk over. Omdat ze niet de grootste was, moest ze bij de jeugd vaak verdedigen. Vanuit die defensie schakelt ze nu moeiteloos over naar de aanval." "En ze slaat hard op", gaat Houbreghts voort, "zeker voor een tiener. Op Indian Wells serveerde ze er een bal met meer dan 200 km/u. Dat is heel hard bij de vrouwen."

Vorig seizoen speelde Mirra Andrejeva al de halve finales op Roland Garros. Ze was net 17 geworden.

Mentale weerbaarheid

Wat vroeg is, komt snel. Na Martina Hingis en Serena Williams mag de 17-jarige Mirra Andrejeva zich de jongste winnares van Indian Wells noemen.

"Ze is aan het oprukken en dat geeft een mentaal voordeel", weet Marc De Hous, die in het verleden als coach grote successen boekte met Kim Clijsters.

"Technisch en fysiek beschikt Andrejeva over alle troeven, daar is iedereen het over eens. Vraag is hoe sterk ze mentaal blijft", gaat De Hous voort. "Op haar 17e kan Andrejeva nog heel onbevangen tennissen. Alles is nog nieuw voor haar. Daarom wil ik heel voorzichtig zijn."

"Ze rukt ongetwijfeld nog op, maar hoe gaat ze met de mentale druk om? Er zal steeds meer van haar verwacht worden en er zijn genoeg voorbeelden die daar moeite mee hadden."

Op het toernooi van Indian Wells leek Andrejeva geen moeite te hebben met de druk. De Hous: "In de finale heeft ze bewezen dat ze een vuist kan ballen. Na setverlies in een halfuurtje is ze toch nog met de titel gaan lopen. Dat was een sterk staaltje van mentale weerbaarheid." In het hoofd zit het dus goed. Hoe kan ze haar niveau nog opkrikken? "Ze werkt met Conchita Martinez onder meer aan haar aanval", vertelt Caro Houbreghts. "Om de punten korter te houden en zo energie te sparen." "En ondanks enkele kanonskogels kan haar service nog beter."

Toekomstige grandslamwinnares?

Met de titel van Indian Wells op zak is de weg ingezet richting de grandslamtoernooien. Wanneer wint Mirra Andrejeva er een? Dit jaar al? "Die kans bestaat zeker", antwoordt Marc De Hous. "Zeker als je Swiatek en Sabalenka geklopt hebt. Iedereen is gewaarschuwd." Caro Houbreghts: "Ik zeg ook ja. Andrejeva moet haar successen op het allerhoogste niveau kunnen herhalen. Grandslamtoernooien zijn andere koek, maar ze heeft al bewezen dat ze van iedereen kan winnen. Zelfs overtuigend." De Hous: "Al zal er veel druk op haar schouders terechtkomen. Emma Raducanu had het voordeel dat ze uit het niets kwam toen ze de US Open won, Andrejeva heeft al straffe resultaten neergezet. Ik ben zeer benieuwd."