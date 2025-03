Van boeiend persmoment tot vertrek naar Spanje: zo ziet het weekprogramma van de Rode Duivels eruit

Met 4 debutanten én doelman Thibaut Courtois vat bondscoach Rudi Garcia zijn eerste wedstrijden aan als bondscoach van de Rode Duivels. Tijdens de twee barrageduels tegen Oekraïne wil zijn ploeg zich verzekeren van het behoud in de A-divisie van de Nations Leauge. Een weekoverzicht in aanloop naar het belangrijke tweeluik.

MAANDAG 17 MAART

De spelers verzamelen volgens goede gewoonte 's middags aan het trainingscomplex in Tubeke.

Nu Michy Batshuayi ook door de nieuwe bondscoach gepasseerd is, valt het nog af te wachten wie voortaan de show zal verzorgen op de parking.



DINSDAG 18 MAART



Om 12.30 uur staat er een eerste persconferentie op het programma. Wie er aan tafel zal aanschuiven, is nog niet duidelijk.

Iedereen hoopt natuurlijk op een woordje uitleg van doelman Thibaut Courtois die na bijna twee jaar afwezigheid weer zijn opwachting maakt bij de Rode Duivels.



WOENSDAG 19 MAART



Woensdag volgt in de voormiddag de laatste training voor vertrek, waarop ook de pers even welkom is. Nadien stappen de Rode Duivels op het vliegtuig richting het Spaanse Murcia.

De Oekraïense nationale ploeg moet omwille van de oorlog met Rusland zijn thuiswedstrijden elders afwerken.

's Avonds beantwoorden Rudi Garcia en een nog onbekende speler de laatste vragen van de pers.



DONDERDAG 20 MAART



Donderdag staat Garcia voor zijn vuurdoop bij de Rode Duivels. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in het Estadio Nueva Condomina.

De Duivels overnachten na de wedstrijd nog een nachtje in Spanje, voordat ze vrijdag terug richting België vliegen.



VRIJDAG 21 MAART EN ZATERDAG 22 MAART



Met hopelijk een goed resultaat op zak stomen de Rode Duivels zich vrijdag en zaterdag klaar voor de terugwedstrijd in Genk.

Zaterdagavond zijn de media nog even welkom op training en geven Garcia en een nog onbekende speler een laatste persconferentie voor de terugmatch.



ZONDAG 23 MAART



Zondag gaat de wedstrijd door in de Genkse Cegeka Arena en niet in het vetrouwde Koning Boudewijnstadion. De keuze voor Genk past in de strategie van de KBVB om in 2025 België rond te trekken.

Door de komende wedstrijden af te werken in verschillende stadions wil de voetbalbond de harten van de Belgische voetbalfans opnieuw heroveren.

Het eerste fluitsignaal wordt er gegeven om 20.45 uur. Ruim anderhalf uur later weten we of het tijdperk Garcia met een positieve noot is gestart.