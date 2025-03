Toumani Camara maakt met 21 punten einde aan reeks nederlagen van Portland

Na een reeks van 5 nederlagen op een rij heeft Portland nog eens van de overwinning kunnen proeven in de NBA. Toumani Camara deed met 21 punten meer dan zijn duit in het zakje tegen Toronto.

Portland leek nochtans op een 6e verlies op een rij af te stevenen, met een achterstand van 16 punten op Toronto. Maar de thuisploeg kon alsnog de overwinning binnenhalen.

Portland was met 18 bommen vooral goed vanaf de driepuntslijn: Anfernee Simons nam er 6 voor zijn rekening, Toumani Camara 5. De scherpschutters eindigden de wedstrijd met respectievelijk 22 en 21 punten.

De Trail Blazers hadden bijna de volledige wedstrijd moeten achtervolgen, maar in het slot bracht Camara zijn ploeg voor het eerst weer op voorsprong, dankzij een reeksje van 13-0.

Toch kwam de mooiste actie misschien wel van debutant Matisse Thybulle, die 66 matchen in de lappenmand had gelegen met een enkelblessure. In de slotseconden blokte hij een driepunter van Toronto om de zege veilig te stellen: 105-102.