Thomas Bach stelt boksers en fans gerust: "Boksen blijft op het programma van Olympische Spelen in 2028"

Boksen zal opnieuw op het programma van de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles staan. De sport dreigde van de planning te worden geschrapt, maar IOC-voorzitter Thomas Bach heeft vandaag bevestigd dat de sport ook op de volgende editie van de Olympische Spelen te zien zal zijn.

Goed nieuws voor de boksers en boksfans. Zo zal de bokssport opnieuw aanwezig zijn op het hoogste strijdtoneel in de zomer van 2028 in Los Angeles. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maandag bevestigd.

Er moet enkel nog gestemd worden, maar IOC-preses Thomas Bach is duidelijk: "Boksers over de hele wereld zullen de zekerheid hebben dat ze kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles."

Er is lange tijd onzekerheid geweest over de toekomst van de bokssport op de Olympische Spelen, maar deze is nu van de baan.

De organisatie van het bokstoernooi ligt sinds vorige maand in de handen van World Boxing, een organisatie die speciaal werd opgericht om de toekomst van de sport veilig te stellen, nadat boksfederatie IBA niet langer wordt erkend door het IOC.

De sport maakt vanaf 1920 deel uit van de Olympische Spelen en knoopt zo aan met een verlengd verblijf op het allerhoogste niveau.