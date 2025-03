Thierry Neuville wordt ondanks straftijd, pech en ziekte toch 3e na bewogen weekend in Kenia

Neuville op podiumkoers

Met nog twee ritten te gaan heeft Thierry Neuville zijn podiumpositie verstevigd in Kenia. Op zondagochtend kon hij na een moeilijke start het goede gevoel vasthouden.





Neuville was over de drie ritten heen de snelste en heeft in het zondagsklassement een voorsprong van 3"3 op zijn teamgenoot Fourmaux. Katsuta is derde voor Tänak en Evans. In het algemene klassement heeft Neuville een bonus van 37"4 op eerste achtervolger Katsuta.





"Ik weet niet of je het in deze rally kan hebben over een geruststellende voorsprong. De hoofdopdracht is om de rally uit te rijden. Het is niet makkelijk. Ik hou altijd in het achterhoofd dat er iets stuk kan gaan en dat is niet goed voor het vertrouwen. Ik probeer mijn snelheid aan de omstandigheden aan te passen", zei Neuville.