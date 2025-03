Peter Vandenbempt kijkt uit naar de play-offs: "Naar een geweldige strijd tussen Club Brugge en Racing Genk"

ma 17 maart 2025 10:37

De reguliere competitie zit erop, in zijn wekelijkse voetbalanalyse blikt Peter Vandenbempt al eens vooruit naar de play-offs in de Jupiler Pro League. Volgens onze commentator zijn Racing Genk en Club Brugge er klaar voor. Anderlecht moet zijn niveau nog flink opkrikken.

Vertrouwensboost in Genk

Union zou een mentale tik uitdelen in de slotwedstrijd op het veld van KRC Genk. Het werd een statement zaterdag van de leider: 2-1. Met de megafoon aan de mond boekte Genk een sprekende overwinning. Union was de ploeg in vorm, ze zaten in de flow, maar daar was niets van te merken zaterdag. Ze zetten een laag blok neer, de counter kwam er niet uit, zeker voor de rust was het voetbal gewoon zwak. De bewierookte spitsen zaten diep in de zak bij Smets en Sadick. Het verschil was veel groter dan het scorebord aangaf. Vanaf het halfuur rolde Genk over Union heen. Met dank aan de goede voeten van Steuckers en Karetsas en de krachtpatser Tolu voorin. Genk voetbalde met veel variatie en tempo en het troefde Union af in de duels. Dat mag je een prestatie noemen. Mijn opvatting is dat Club Brugge over de beste en breedste kern beschikt, maar ook coach Fink kan wisselen zonder veel kwaliteitsverlies. Sattlberger kwam Bangoura met verve vervangen. Daarnaast heb je ook Adedeji-Stenberg en Oh, die altijd scoort. Bij Club Brugge heb je met de inbreng van Vetlesen of Skoras het gevoel dat je een stapje moet terugzetten, bij Genk is dat niet het geval. Neen, na een paar moeizame matchen heeft Genk zichzelf zaterdag een geweldige vertrouwensboost gegeven.

Club Brugge helemaal klaar voor de play-offs

Voor Club Brugge was het gisteren even schrikken na de 1-1, maar voorts heeft het goed gevoetbald tegen Charleroi (4-2). Met veel kansen en veel doelpunten.

Jutgla speelde weer uitstekend. Hij is zeker in vorm voor de titelstrijd. De aanvaller scoorde niet alleen, hij deelde ook twee hele goede assists uit.

Oké, de tegendoelpunten vielen te makkelijk, maar samen met het uitvallen van Simon Mignolet, waren dat de enige bezorgdheden voor Club Brugge. De titelverdediger lijkt helemaal klaar voor de play-offs. Als het daarin het niveau haalt van de Champions League en Racing Genk speelt zoals zaterdag, dan kijk ik uit naar een geweldige strijd zoals we die in de halve finales van de beker al een keer gezien hebben.

Krikt Anderlecht niveau op?

De match van Anderlecht tegen Cercle Brugge (3-0) heb ik niet live gezien, maar in de samenvatting zaten naast de doelpunten vooral goede en heel goede reddingen van doelman Coosemans.

Voorts werd er door Jan Vertonghen weinig goeds verteld over het spelniveau of over de dominantie die ontbrak bij Anderlecht. En Vertonghen is toch een man die de zaken benoemt.

Maar kijk, vorig jaar gooide Anderlecht op de slotspeeldag 3 punten te grabbel tegen Kortrijk. Dat 1,5 punt kostte paars-wit de landstitel.

Dan is winnen van Cercle alvast beter. En met 2 en 4 punten achterstand op respectievelijk Union en Club Brugge doet Anderlecht nog altijd mee voor plaats 2. Alleen is iedereen het erover eens dat het niveau spectaculair moet opgekrikt worden.

Of dat in twee weken lukt? Dat weet ik toch niet.

Verrassende uitschuiver van Gent

KAA Gent leed thuis een nederlaag tegen KV Kortrijk (1-2). Voor mij is dat een verrassende en onverwachte uitschuiver, na een langere reeks zonder nederlagen onder coach Milicevic. Ze speelden een paar echt goede wedstrijden met goede resultaten. Op Antwerp zag ik duidelijke progressie in het spel. Oké, er moesten nog wat meer kansen afgedwongen worden, maar dit? Dat moet een hele grote teleurstelling zijn. Al is het ook niet nieuw voor Gent. Twee jaar geleden was het veel erger, toen het een ticket voor Play-off I te grabbel gooide met een thuisnederlaag tegen KV Oostende. Dan is dit minder erg.

Nog geen Ulderink-effect bij Antwerp

Antwerp stelde nog maar eens teleur. En dan vind ik de 0-0 op Standard nog gevleid. Antwerp voetbalde niets bij mekaar. Het grossierde ook in technische fouten, zelfs door goede voeten zoals die van Chery. Voorlopig is er geen sprake van een Ulderink-effect. De trainer wisselde na de rust van systeem, maar werd uiteindelijk gered door zijn eerste systeem. Hij is nog zoekende. En wie weet moet Antwerp de play-offs voetballen zonder Toby Alderweireld. Dat is nog het slechtste nieuws en niks om vrolijk van te worden op de Bosuil. Om de ambitie van het bestuur waar te maken, Europees voetbal, moet Antwerp nog 7 stappen vooruitzetten.

Cercle redt zich probleemloos

Onderaan het klassement legde Cercle Brugge de schuld bij de scheidsrechter voor de nederlaag in Anderlecht (3-0). Thibo Somers had een probleem met het afgekeurde doelpunt van Cercle, maar dat vond ik een terechte tussenkomst van de VAR. Misschien had Cercle een van zijn vele kansen moeten afmaken? Of had het meer moeten scoren in andere matchen? Dan stonden ze enkele plaatsen hoger in het klassement. Al zie ik eerlijk gezegd geen probleem voor Cercle Brugge. Ze gaan zich probleemloos redden.

Peter Vandenbempt