Om eventuele blessuregevallen op te vangen: Michy Batshuayi en Ameen Al-Dakhil sluiten aan bij de Rode Duivels

Een eerste selectie voor bondscoach Rudi Garcia en al meteen kopzorgen. De Fransman riep 26 spelers op voor de barragewedstrijden tegen Oekraïne in de UEFA Nations League, maar aan die kern moet wat geschaafd worden.



Zo zou het kunnen dat Malick Fofana, die afgelopen weekend scoorde, en Arthur Theate nog afhaken met een blessure.



Om die eventuele uitvallers te kunnen opvangen, neemt Garcia geen risico. Zo roept de bondscoach Michy Batshuayi en Ameen Al-Dakhil op.



Batshuayi toonde zich de afgelopen weken bij Eintracht Frankfurt met een paar doelpunten. Hij is er voor het eerst in bijna een jaar opnieuw bij. Voor Al-Dakhil was het minder lang geleden. De verdediger van Stuttgart speelde 90 minuten in de vorige interland tegen Israël.