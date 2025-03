De Rode Duivels zijn opnieuw in het land. Vandaag zijn ze in Tubeke aangekomen om de dubbele confrontatie met Oekraïne voor te bereiden. Mét Thibaut Courtois. De doelman kwam aan op de achterbank van een taxi, maar zal morgen nadrukkelijker in beeld komen. Om 12.30 uur zal hij de pers te woord staan aan de zijde van bondscoach Rudi Garcia