Na amper 4 marathons moet olympiër Michael Somers plots stoppen door hartproblemen: "Moeilijk te aanvaarden"

di 18 maart 2025 07:40

Hij had het EK marathon in Leuven nog aangestipt als doel, maar Michael Somers (30) zal er over een maand niet aan de start staan. De olympische atleet kampt met hartproblemen en stopt met atletiek. "Het besef dat dit fantastische deel van mijn leven voorbij is, valt moeilijk te aanvaarden", reageert een terneergeslagen Somers.

Michael Somers kreeg het harde nieuws na een routinecontrole. Er werd littekenweefsel op de hartspier vastgesteld, wat kan leiden tot hartritmestoornissen. Het unanieme advies van de cardiologen luidt dat hoogintensief sporten afgeraden wordt en dus zet Somers per direct een punt achter zijn carrière. Zijn olympische marathon zal voor altijd de laatste marathon zijn.

Na 4 marathons stond ik nog maar aan het begin van mijn marathoncarrière. Michael Somers

Somers kan het zelf nog niet goed bevatten. "Ik zal meteen met de deur in huis vallen", begint hij in een video op Instagram.

"Enkele weken geleden heb ik slecht nieuws gekregen. Ik moet per direct stoppen met topsport. Mijn carrière zit er dus op."

"Na 4 marathons stond ik nog maar aan het begin van mijn marathoncarrière, gaat de 30-jarige loper voort. "Het besef dat dit fantastische deel van mijn leven voorbij is, is moeilijk te aanvaarden."

"Ik zit op dit moment met meer vragen dan antwoorden, maar de conclusie blijft dat - met de schade op mijn hart - topsport onmogelijk is. Ik ga een manier moeten vinden om het advies van de dokters te respecteren en te accepteren." Wat Somers in de toekomst gaat doen, weet hij op dit moment niet goed. Hij kan alleszins terugvallen op zijn kinediploma. En met zijn ervaring kan hij ook andere lopers de weg wijzen om hun dromen na te streven.

Boodschap in de camera

Op de Olympische Spelen maakte heel België kennis met Michael Somers. Op de marathon finishte hij als 22e aan de Eiffeltoren, maar het was vooral zijn interview achteraf dat over de tongen ging.



Somers wilde naar zijn papa bellen, die op dat moment leed aan een terminale ziekte. Omdat dat niet lukte, richtte Somers zich maar tot onze camera: "Papa, ik sta voor altijd in de boeken, hé! Voor altijd!"



Drie dagen later zou Somers afscheid moeten nemen van zijn vader. De marathonloper nam zijn tijd om 2024 een plaats te geven, maar keek toch met fonkelende ogen naar de toekomst. Want op 13 april 2025 vindt het EK plaats in zijn Leuven. Somers stak zijn ambities dan ook niet onder stoelen of banken. "Ik ga voor goud. Waarom zou je mikken op de top 5? Zo creëer je geen animo. Dan heb je beter de mindset om te winnen." Alleen kondigt Somers nu aan dat hij niet aan de start zal staan. De marathonloper kampt met hartproblemen en stopt met atletiek.

Collega-lopers leven mee: "Sprakeloos"

Het nieuws slaat in bij vrienden en collega-lopers van Michael Somers. "Ik leef met je mee in deze moeilijke tijden, topper", laat vice-olympisch kampioen Bashir Abdi weten. "Sprakeloos", reageren Koen Naert en Alexander Doom op de Instagram van Somers. "Ik wens je het allerbeste. Je olympische marathon was fantastisch", post Europees kampioen Richard Ringer.

Dat Michael Somers nog veel in petto had, liet hij begin dit jaar nog zien. In de halve marathon van Sevilla liep hij naar een persoonlijk record: 1u00'57".