Meteen topper tussen Club en Anderlecht, Genk-Club op speeldag 8: dit is het programma van de play-offs

Een knaller van formaat om de Champions' Play-offs mee te openen. Op de eerste speeldag op 30 maart nemen Club Brugge en Anderlecht het tegen elkaar op. Verder op speeldag 1 ontvangt Union Antwerp en speelt KRC Genk thuis tegen KAA Gent . Op speeldag 3 staan met Club en Genk de twee grootste titelkandidaten tegenover elkaar. Club staat dus meteen voor twee stevige uitdagingen thuis. De terugwedstrijd tussen Genk en Club staat op speeldag 8 op het programma. Op de slotspeeldag kijken op 25 mei Genk en Anderlecht elkaar in de ogen. Antwerp gaat op bezoek bij Club Brugge en Union ontvangt Gent. Krijgen we tot dan spanning om de titel?

In de strijd om de degradatie nemen rode lantaarn Beerschot en STVV het op de eerste speeldag tegen elkaar op op 29 maart. De andere affiche is KV Kortrijk - Cercle Brugge een dag later.



Als er nog spanning zou zijn op de slotspeeldag, dan kennen we de apotheose op 10 mei. Dan ontvangt Beerschot Cercle Brugge en gaat STVV op bezoek bij Kortrijk.