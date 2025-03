Meteen topper tussen Club en Anderlecht en Genk-Club op speeldag 8: dit is het programma van de play-offs

In de strijd om de degradatie nemen rode lantaarn Beerschot en STVV het op de eerste speeldag tegen elkaar op op 29 maart. De andere affiche is KV Kortrijk - Cercle Brugge een dag later.



Als er nog spanning zou zijn op de slotspeeldag, dan kennen we de apotheose op 10 mei. Dan ontvangt Beerschot Cercle Brugge en gaat STVV op bezoek bij Kortrijk.