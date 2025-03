Mazzu moet straf vrezen na "ordinaire, misplaatste tirade": "Grofste en platste wat ik in jaren heb gehoord"

ma 17 maart 2025 09:29

Heeft Felice Mazzu zichzelf onmogelijk gemaakt bij STVV? In degradatienood sloeg de coach alvast wild om zich heen. "Een ordinaire, misplaatste tirade", vond analist Peter Vandenbempt. "Dit kan echt niet passeren."

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. STVV kon op de slotspeeldag de Relegation Play-offs niet meer ontlopen, tot grote frustratie van Felice Mazzu. De coach schopte wild om zich heen. "STVV wordt altijd benadeeld", sakkerde hij. Een monoloog waar Peter Vandenbempt zich niet in kon vinden. "Dat is van het grofste en het platste wat ik in lengte van jaren van een trainer in het Belgische voetbal heb gehoord", stelde hij. "Hij zegt onomwonden dat er een complot is tegen Sint-Truiden en dat ze de club eruit willen. Een ordinaire, misplaatste tirade." "En daarvoor moet hij zonder omwegen een gepaste straf krijgen. Dat kan echt niet passeren. Niet bij de voetbalbond en zeker ook niet bij zijn club. Het is ook gewoon schadelijk voor het imago van Sint-Truiden, want dit is niet waar de club voor staat."

Clubwatchers vragen zich af of het met Mazzu nog wel in orde komt voor het behoud. Peter Vandenbempt

"Dat Zeefuik een tweede gele kaart had moeten krijgen, daar had Mazzu overschot van gelijk in", vulde Vandenbempt aan. "En het is zeker waar dat Sint-Truiden eerder dit seizoen al een paar keer benadeeld is."

"Maar Mazzu kan zich wel eens afvragen of hij zelf goed werk heeft geleverd de afgelopen maanden. Het voetbal is steil bergaf gegaan, onbegrijpelijk passief en slecht voetbal zelfs met dit materiaal."

"Trouwe clubwatchers van STVV, die het reilen en het zeilen van de club volgen, zijn al langer kritisch over de trainer. Ze vragen zich af of het met Mazzu nog wel in orde komt voor het behoud."

"En dat zullen ze bij het bestuur ook wel doen. Als ik me niet vergis, zitten ze daar op dit moment zelfs over samen."

Bloed geroken