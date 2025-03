Mag Eliott Crestan dromen van eremetaal op WK indoor? "Bal ligt in kamp van indrukwekkende Josh Hoey"

Wat kan er voor Crestan?

Met sprekend gemak plaatste Eliott Crestan zich voor de finale van de 800 meter. Die doet dromen van een medaille. Terecht?





"De bal zal in het kamp liggen van de Amerikaan Josh Hoey", tempert onze commentator en atletiekkenner Simon Van Glabeke.





"Hij was deze winter goed voor de tweede snelste tijd ooit indoor. Ook in zijn halve finale was hij indrukwekkend met een tijd van 1'45"23. Misschien té indrukwekkend, want hij had tijd om uit te bollen en te controleren. Dat deed hij veel minder dan Eliott Crestan."





"De Belg heeft veel ervaring opgedaan op grote kampioenschappen, terwijl het voor leeftijdsgenoot Hoey zijn eerste krachtmeting is. Dan vraag ik me af of de Amerikaan de finale hard zal maken, samen met landgenoot Brandon Miller."





Toch is er zeker hoop: "Hier ontbreken ook wat wereldtoppers. Zo kan hij Crestan toch hopen op opnieuw eremetaal."