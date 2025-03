LIVEBLOG: Thierry Neuville maalt niet om minuut straftijd door nieuwe versnellingsbak, maar rukt op van 8 naar 5

Neuville krijgt 1 minuut straftijd wegens te laat aan start

Het zit Neuville voorlopig niet mee in Kenia. Onze landgenoot kreeg een straftijd van 1 minuut, omdat hij zich te laat meldde voor de start van de 3e rit, de eerste vanochtend.



Van zijn akkefietje met een strobaal en bijna-crash gisteren zag zijn auto zo af, dat Neuvilles team besliste om de versnellingsbak te vervangen. Daarvoor had het vanochtend maar een kwartier tijd. Maar die reparatie duurde dus iets langer.



Neuville loofde vooral het werk van zijn team en maalde niet meteen om de verloren tijd: "Die strafminuut is niets in vergelijking met het enorme werk van het team in die 15 minuten", klonk het op zijn sociale media.



Helemaal op het eind van de 3e rit kreeg Neuville bovendien nog af te rekenen met een lekke band. Maar hij kon wel naar de 2e plaats rijden, achter wedstrijdleider Tänak.



En ook in de 2e rit vanochtend werd hij 2e achter Tänak. Zo rukte hij ondertussen al op van de 8e naar de 5" plek. Die blijft eerste met 15 seconden voorsprong op Elfyn Evans (Toyota Yaris).



Er zijn vandaag 8 ritten in Kenia.