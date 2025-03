LIVEBLOG: Thierry Neuville heeft kleine achterstand op Brit Evans in Rally van Kenia

Kleine bonus voor Evans

De Brit Elfyn Evans (Toyota) heeft donderdag de beste start gemaakt in de Rally van Kenia. Evans was 1,5 seconde sneller dan Thierry Neuville. Onze landgenoot heeft Kalle Rovanperä naast zich in de tussenstand.



Overigens weigeren de WRC-rijders nog steeds met de pers te praten, een protestactie na een dispuut met de Internationale Automobielfederatie FIA.



"Het enige wat ik kan zeggen is dat ik tijdens de rally niets zal zeggen", lachte Neuville donderdag na de eerste rit. De Fransman Adrien Fourmaux hield het bij "hakuna matata", Swahili voor "geen zorgen".



Donderdagnamiddag is er nog een klassementsrit van 8,27 kilometer.