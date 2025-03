LIVEBLOG Rally Kenia: "Zieke" Thierry Neuville rijdt lek en zakt naar de 5e plek

"Zieke" Neuville rijdt lek en moet plaatsje toegeven

Halfweg de derde wedstrijddag van de Safari Rally rijdt Elfyn Evans (Toyota Yaris) nog steeds aan de leiding. Kalle Rovanperä volgt als tweede op 1:32.5. Thierry Neuville reed zaterdagochtend lek en is vijfde.

Na het stof en fesh-fesh van vrijdag werden de rijders zaterdag geconfronteerd met extreem veel modder.



De enige rijder die tot dusver uit de problemen bleef en alle uitdagingen in deze Safari Rally wist te overwinnen, is Elfyn Evans. Hij begon de dag met een voorsprong van 7"7. Halfweg dag drie heeft hij zijn voorsprong op eerste achtervolger Rovanperä vergroot tot 1'32"5. Evans won twee ritten, Rovanperä reed twee keer lek. De Fin moet achteromkijken want hij heeft nog maar een bonus van 17 tellen op Ott Tänak, die nog steeds derde is.



Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) won de langste rit van de dag en is vierde. Neuville (Hyundai i20 N) reed lek, moest stoppen om het wiel links vooraan te vervangen en verloor daarbij 1'20". Nadien raakte Neuville nooit in zijn ritme van vrijdag. Neuville volgt op 1'29"4 van Katsuta.



Nadien reageerde Neuville door te zeggen dat zijn co-rijder Martijn Wydaeghe en hij ziek zijn geworden in de nacht, waarschijnlijk door te lang te werken in de zon. Zo "sliepen ze allebei niet" en "voelden ze zich verschrikkelijk" tijdens de ritten.



Met in totaal nog 8 klassementsritten te rijden, goed voor een totaal van 141 kilometer, is de Safari Rally nog verre van gedaan.