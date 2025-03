LIVEBLOG Rally Kenia: Thierry Neuville rijdt lek en zakt naar de 5e plek

Neuville wint rit, maar blijft op 4 hangen

Thierry Neuville (Hyundai) begon uitstekende aan het tweede dagdeel met winst in rit 7 en meer dan 20 seconden voorsprong op de tweede, maar hij kon dat niet doorzetten in de volgende 3 ritten.



Onze landgenoot blijft met zijn Hyundai op de 4e plaats hangen met 1'31"4 achterstand op Elfyn Evans (Toyota).



De Welshman loste Ott Tänak af aan de kop. De Est van Hyundai kreeg in rit 8 af te rekenen met een kapot differentieel, wat hem natuurlijk parten speelde in rit 9 en 10.



Hij draait nu op een kleine minuut rond als derde. WK-leider Evans is met de Fin Kalle Rovanperä (Toyota) zowat de enige die van pech gespaard blijft. Het verschil tussen de 2 is 7"7.



Morgen staan er 6 ritten op het menu, zondag nog 5.