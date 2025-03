LIVE WK atletiek indoor: Obasuyi knap 5e in finale 60m horden, Rosius snelt naar 7e plek in 60m-finale

Halve finales 60 meter

Tijd voor de halve finales van de 60 meter, met straks ook Rani Rosius. In de eerste reeks zien we Zaynab Dosso. De Italiaanse is de grote favoriete om later vanavond het goud te veroveren op de 60 meter. Ze was twee weken geleden al de beste op het EK indoor in Apeldoorn in 7"01. Niemand liep dit seizoen sneller.



In Apeldoorn troefde Dosso Mujinga Kambundji, Patrizia van der Weken en Ewa Swoboda af. Ook nu worden dat haar voornaamste concurrentes.