LIVE WK atletiek indoor: Kan Obasuyi doorstoten naar finale 60m horden en haalt Rosius de 60m-finale?

Stelt Duplantis wereldrecord nog wat scherper?

Voor het EK indoor paste Mondo Duplantis nog, maar in Nanjing is de Zweedse polsstoklegende wel van de partij. De strijd voor het goud lijkt dan ook al beslecht, het is vooral uitkijken of Duplantis zijn eigen wereldrecord nog maar eens scherper kan stellen.





Eind vorige maand verbeterde hij al voor de 11e keer zijn wereldrecord. Op de indoormeeting van Clermont-Ferrand in Frankrijk wipte de 25-jarige Zweed over 6,27 meter.



Zoek niet naar Ben Broeders in deze finale, hij kon zich niet kwalificeren voor dit WK. Emmanouil Karalis en Menno Vloon tekenen wel present, twee weken geleden deelden de Griek en de Nederlander nog het goud op het EK indoor in Apeldoorn.