LIVE WK atletiek indoor: Ingebrigtsen en Tsegay schitteren op de 1.500 meter, volg hier het slotakkoord van het WK

Vier Belgen, drie finaleplaatsen. Met een beperkte selectie mogen de Belgen niet mopperen over hun prestaties op het WK atletiek indoor in Nanjing. Rani Rosius werd gisteren 7e in de finale van de 60 meter, Michael Obasuyi snelde naar de 5e plek op de 60 meter horden en straks komt Eliott Crestan nog in actie in de 800m-finale.



Nog geen medaille dus voor de Belgen, maar daar zou Crestan wel eens verandering in kunnen brengen. Vorig jaar pakte hij brons op het WK indoor in Glasgow en twee weken geleden greep hij op het EK indoor in Apeldoorn net naast goud. Om 13.40 uur mag hij een nieuwe gooi naar eremetaal doen.