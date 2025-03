LIVE WK atletiek indoor: Geen 1.500m-finale voor Ruben Verheyden, Eliott Crestan wél vlot door naar halve finales 800m

Kan Dorosjtsjoek Kerr verslaan?

In Nanjing is het 7 uur later en daar beginnen ze rond deze tijd aan de eerste avondsessie van dit WK indooratletiek. Drie finales staan er op het menu, te beginnen met de medaillestrijd in het hoogspringen bij de mannen.



Oleg Dorosjtsjoek begint eraan als topfavoriet. De Oekraïner veroverde twee weken geleden nog goud op het EK indoor in Apeldoorn met een sprong over 2,34 meter, een beste wereldjaarprestatie.



In Nanjing gaat hij op zoek naar zijn eerste titel op het wereldtoneel, maar met de Nieuw-Zeelandse titelverdediger en olympisch kampioen Hamish Kerr wacht hem pittige concurrentie.