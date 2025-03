Linkshandig, fotomodel, maar ook blessuregevoelig: wie is Jack Draper, de nieuwe chouchou van het Britse tennis?

ma 17 maart 2025 19:35

Heeft het Verenigd Koninkrijk een opvolger gevonden voor Andy Murray? Met zijn overwinning op het toptoernooi van Indian Wells laat de 23-jarige Jack Draper het Britse publiek alvast dromen van meer. Zijn stijl doet alvast denken aan die van Rafael Nadal, maar net zoals bij de Spanjaard gooiden blessures al heel wat roet in het eten van de jonge Brit. Een portret.

Na zijn eerste Masters 1.000-titel ging Jack Draper op de knieën zitten om vervolgens met beide vuisten op het hardcourt te slaan. "Als kind droom je ervan om dit soort titels te winnen. Maar je moet eerst door een heleboel ups en downs om dat te bereiken", vatte de Brit achteraf zijn gevoel samen bij het Britse Sky Sports. "Vroeger was ik niet bereid om dingen op te offeren om een topspeler te worden", was de nieuwe nummer 7 op de wereldranglijst eerlijk. "Ik heb zelfs aan stoppen gedacht. Het heeft me veel moeite gekost om op te groeien en te geloven dat ik die topspeler kon worden die ik graag wilde zijn."

Toen Jack 1 jaar oud was, sloeg hij de bal al tegen de garagedeur Mama Nicky

Tennisgenen

Nochtans was Drapers talent onmiskenbaar van jongs af aan. "Toen Jack 1 jaar oud was, sloeg hij de bal al tegen de garagedeur", zei moeder Nicky destijds op de website van de Britse tennisfederatie. Moeder Nicky verdiende overigens haar boterham als tenniscoach en kroonde zich destijds in de jeugdreeksen nog tot Brits kampioene. Ook vader Roger was aan de slag binnen de tenniswereld als directeur van de Britse tennisfederatie. Een carrière voor zoonlief stond dan ook in de sterren geschreven, zeker toen hij in 2018 de finale van Wimbledon bereikte bij de junioren. Een nieuwe Britse tennisster leek geboren.

Jack Draper kende geen makkelijke overgang naar de profs.

"The guy who is injured a lot"

De stap zetten naar het profcircuit was echter andere koek. Draper zou pas in 2021 zijn debuut maken op het ATP-circuit, maar tijdens zijn eerste wedstrijd op het allerhoogste niveau moest hij al vrij snel opgeven na oververhitting. Sinds zijn profdebuut moest Draper zich al gebleseerd terugtrekken uit 8 ATP-wedstrijden, waaronder 3 majors. Zijn blessuregevoeligheid leverde de Engelsman de jammerlijke bijnaam "the guy who is injured a lot" op. In 2023 stond de Engelsman zelfs 6 maanden aan de kant door blessures aan de heup, buik en schouder.

Misschien werkte ik wel hard, maar deed ik niet de juiste dingen voor mezelf. Jack Draper

"We waren op een punt gekomen dat we hem gewoon fit en gezond wilden houden", zei zijn coach James Trotman daarover. "Het is een hele uitdaging geweest om het vertrouwen in zijn lichaam weer op te bouwen. Het is een lange reis geweest." In dat proces leerde Draper zijn lichaam ook steeds beter kennen. "Soms werk je hard, maar niet op de juiste manier", legde hij afgelopen herfst uit in L'Équipe Magazine. "Misschien werkte ik wel hard, maar deed ik niet de juiste dingen voor mezelf. Ik moest uitzoeken wat voor mij werkte en wat niet." Naast de vele fysieke arbeid die hij verricht, heeft Draper inmiddels ook professioneel advies ingewonnen om zijn angstproblemen te overwinnen. Een ademhalingscoach helpt hem dan weer om "niet te gespannen te zijn" en om "langer door te gaan" in wedstrijden op het scherpst van de snee.

Model voor Vogue

Na al het blessureleed was 2024 een keerpunt voor Draper met zijn eerste ATP 250-titel (Stuttgart), een ATP 500-titel (Wenen) en een halve finale op de US Open in New York. Zo kroonde Draper zich tot de eerste Brit die er de kwartfinales bereikte sinds zijn idool Andy Murray. Nochtans doet Draper qua stijl eerder denken aan een generatiegenoot van de Schot: Rafael Nadal. Net zoals de Spanjaard gaat Draper rechtshandig door het leven, maar is hij linkshandig op de tennisbaan. Dat zorgt ervoor dat zijn backhand als een tweede forehand fungeert. Voorts kan Draper rekenen op een lenige spreidstand en dankzij zijn 1,93 meter lange atletische lichaam heeft hij bovendien nog een opslagkanon achter de hand. Zijn lengte (en gave kaaklijn) speelde hij ook onder meer al uit tijdens fotoshoots voor het

Britse lifestyle-tijdschrift Vogue.

Opvolger van Murray?