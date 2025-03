Jules Hesters en Noah Vandenbranden sluiten Nations Cup baanwielrennen af met brons in ploegkoers

Op de slotdag van de Nations Cup baanwielrennen in Konya in Turkije zijn Jules Hesters en Noah Vandenbranden zondag als 3e geëindigd in de ploegkoers. Hélène Hesters, de jongere zus van Jules, werd 11e in het omnium.

Jules Hesters en Noah Vandenbranden hebben weinig ervaring als ploegkoerskoppel, maar deden het zondag wel prima: ze wonnen 5 van de 20 tussensprints en namen ook twee winstronden.

Aan het eind totaliseerden ze 69 punten, waarmee ze overtuigend het podium haalden met een bronzen medaille. Winst was voor de ervaren Spanjaarden Sebastian Mora en Albert Torres, met 94 punten.

Hélène Hesters werd 11e op 24 deelneemsters in het omnium. Dat is net als de ploegkoers een olympisch nummer van het baanwielrennen. De 20-jarige Gentse verzamelde in de vier verschillende onderdelen van haar omnium 64 punten. Wereldkampioene Ally Wollaston uit Nieuw-Zeeland won met 128 punten.

De Nations Cup is de opvolger van de Wereldbeker in het baanwielrennen. De wedstrijd in Turkije duurde in totaal drie dagen. Op de openingsdag had Jules Hesters ook al goud veroverd op de afvallingskoers en hadden de Belgische vrouwen voor een nationaal record op de ploegenachtervolging gezorgd.