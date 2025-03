Eliott Crestan plaatst zich probleemloos voor halve finales op WK indoor: "Het is gegaan zoals ik gehoopt had"

Crestan vlot door

Eliott Crestan is vrijdag niet in de problemen gekomen in de kwalificaties van de 800 meter. In zijn reeks liep onze landgenoot, op het vorige WK goed voor brons, van start tot finish aan de leiding.



Daarvoor hoefde Crestan zelfs niet eens diep te gaan: met zijn chrono van 1'48"94 bleef hij 4 seconden boven zijn Belgisch record.



"Ik had vandaag geen supergevoel, maar het was ook nog maar de eerste wedstrijd", sprak Crestan na de race.



"Het ging ook niet erg snel. We zullen zien wat het morgen geeft in de halve finales. Nu is het tijd voor wat kine en een ijsbad."