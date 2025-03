Eén renstal klopt zich al op de borst als "te kloppen team": 5 conclusies na openingsrace in Melbourne

ma 17 maart 2025 08:48

Voor het eerst sinds mei 2022 staat Max Verstappen niet meer aan de leiding in het WK-klassement. Is met Lando Norris zijn opvolger opgestaan? McLaren is alvast ambitieus na de openingsrace in Melbourne. 5 conclusies na een spectaculaire GP van Australië.

McLaren zet favorietenrol in de verf

Na de openingsrace bestaat er geen twijfel meer over: McLaren is dit seizoen - alvast bij de start - het te kloppen team. Dat zette Lando Norris met een sterke prestatie in de verf in Melbourne. In moeilijke omstandigheden waren de papaja's duidelijk de snelste van het pak, ruw geschat zo'n 3 tienden per ronde sneller dan de dichtste concurrenten. Een solide basis om een gooi te doen naar de wereldtitel. "Wij zijn het te kloppen team", zei Lando Norris. Door de late tussenkomst van de safetycar werd het nog spannender dan nodig met een jagende Max Verstappen, maar McLaren hield het hoofd koel. "Als Lando niet door het grind was gegaan, was Max waarschijnlijk niet in de buurt gekomen", besefte ook teambaas Andrea Stella. McLaren maakte ook de juiste beslissingen: op tijd de pitstraat in bij een zware regenbui, een bevel om Piastri koest te houden achter Norris... Zo staat er voor het eerst sinds de GP van Spanje in 2022 een andere WK-leider op de tabellen dan Verstappen. Blijft dat zo tot het einde van het seizoen?

Verstappen moet (weer) boven zichzelf uitstijgen

Schrijf Max Verstappen nog niet af voor een 5e wereldtitel op een rij. De Nederlander heeft - zoals hij zelf al aangaf - misschien niet de snelste wagen, maar de viervoudige wereldkampioen kan er wel alles uitpersen. De titelverdediger zal, net als vorig jaar, wel weer boven zijn materiaal moeten uitstijgen om het McLaren moeilijk te blijven maken. Zeker tot Red Bull met een update komt die de wagen wat sneller maakt. Met een 2e plek in Melbourne haalde Verstappen alvast het maximale eruit. "We staan er goed voor als we kijken naar de teams achter ons, dus Ferrari en Mercedes. Maar we zitten echt wel ver van McLaren af", zei de Nederlander. "Het gat is groot. En dat gaat de komende races niet verdwijnen."

Zoektocht voor Ferrari

Even stonden beide Ferrari's op 1 en 2 in Melbourne, maar het bleek een verkeerde gok om nog wat langer te proberen de regen te trotseren met slicks. De rode bolides vielen uiteindelijk terug naar plaatsen 8 en 10. Een tegenvaller voor Lewis Hamilton die op meer had gehoopt in zijn debuut voor Ferrari. De radioboodschappen demonstreerden ook dat het nog wat zoeken is voor de zevenvoudige wereldkampioen. "Laat me nou mijn gang gaan", zei hij tegen zijn nieuwe race engineer Riccardo Adami. "Het ging veel slechter dan verwacht. De auto was heel moeilijk te besturen", zei Hamilton. "Ik ben dankbaar dat ik de auto uit de muur heb kunnen houden, want dat was eigenlijk de plek waar hij telkens naartoe wilde." De beste radioboodschap in Melbourne kwam overigens van ploegmaat Charles Leclerc. Toen de Monegask klaagde over een mogelijk lek en het vele water in zijn wagen, kreeg hij te horen dat het waarschijnlijk ... water was. "Laten we dat toevoegen aan de wijze woorden", was zijn sarcastische reactie.

Williams kan verrassen

In de strijd om de beste middenmoter heeft Williams alvast zijn hand opgestoken. Met de 5e plek voor Alex Albon sprokkelde de Britse renstal meteen 10 punten, goed voor een 4e plek in het constructeursklassement.



Met 9 constructeurstitels en 7 wereldtitels is Williams een van de succesvolste teams uit de F1-geschiedenis. Maar de hoogdagen met grote namen als Nelson Piquet, Nigel Mansell en Jacques Villeneuve liggen al even achter ons. Toch is Williams aan een remonte bezig. Nieuwkomer Carlos Sainz crashte dan wel vroeg in de race door een verkeerde afstelling van zijn versnellingsbak, de Spanjaard speelde wel een cruciale rol in de eindnotering van Albon. "Zijn inzicht was ongelooflijk nuttig tijdens de bandenwissels", zei teambaas James Vowles. "Je zag een aantal teams twijfelen, maar Carlos was stellig: "Je overleeft de regen niet in de laatste bochten". En hij had helemaal gelijk. Hij heeft ons geholpen om die richting op te gaan." Toch ook eervolle vermeldingen voor de sterke races van Pierre Gasly (11e) en Yuki Tsunoda (12e), die door een te late pitstop in de regen alsnog buiten de punten vielen. Niko Hülkenberg (7e) profiteerde optimaal en schonk Stake nu al meer punten dan in het volledige vorige seizoen.

Andrea Kimi Antonelli toont zich