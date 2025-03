Een bijzonder debuut voor Dean Huijsen? Spanje roept in Amsterdam geboren verdediger op voor duel met Nederland

De kwartfinales van de Nations League serveren onder meer de topaffiche tussen Spanje en Nederland.

Voor Dean Huijsen, een jonge beloftevolle verdediger van Bournemouth, is deze wedstrijd extra speciaal. Hij debuteert er mogelijk met de Spaanse hoofdmacht tegen zijn geboorteland.

De Spanjaard die werd geboren in Amsterdam koos uiteindelijk voor de Spaanse nationaliteit. Hij zal de geblesseerde Inigo Martinez (FC Barcelona) vervangen in de selectie van bondscoach Luis de la Fuente.

Huijsen speelde tijdens zijn jeugdopleiding voor verschillende jeugdploegen van Oranje, maar donderdag verschijnt hij dus voor het eerst in de selectie van de Europese kampioen.

De jonge international kende zijn opleiding bij het Spaanse Málaga. Daarna vertrok hij naar Juventus voor een Italiaans avontuur, waarbij hij in 2024 werd uitgeleend aan AS Roma. Vorige zomer nam de Engelse middenmotor Bournemouth hem over voor 15 miljoen euro. Daar is hij nu een vaste waarde in het hart van de defensie.

Dean Huijsen speelde ondertussen al 6 keer voor de Spaanse beloften, maar donderdag wacht voor hem dus mogelijk het grote werk.