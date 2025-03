Door "teleurstellende" 13e plaats: Cercle Brugge neemt al na drie maanden afscheid van Ferdinand Feldhofer

De Relegation Play-offs hebben een eerste slachtoffer gemaakt. Neen, we weten nog niet wie er zal zakken naar tweede klasse, maar we weten wel al dat bij Cercle Brugge Ferdinand Feldhofer niet meer langs de lijn zal staan.



De 45-jarige Oostenrijker werd midden december aangesteld als vervanger van Miron Muslic, die op dat moment het gelag moest betalen voor de mindere prestaties in de Jupiler Pro League.



Onder Feldhofer bleef Cercle een hele poos ongeslagen, maar echt oprukken in het klassement lukte niet. De laatste overwinning dateerde al van 18 januari tegen Dender.



In de Conference League werd Cercle afgelopen week nipt uitgeschakeld door Jagiellonia Bialystok, en in de binnenlandse competitie kon de Vereniging de play-downs niet meer ontlopen. Door de nederlaag tegen Anderlecht eindigde Cercle op een "teleurstellende" 13e plaats, volgens Cercle zelf.



Cercle meldt nog dat over de opvolging van Feldhofer "eerstdaags gecommuniceerd zal worden". Wel wil het de trainer bedanken voor de inspanningen en hem succes wensen in het vervolg van zijn carrière.



Op 30 maart speelt Cercle zijn eerste wedstrijd in de Relegation Play-offs. De Vereniging gaat dan op bezoek bij KV Kortrijk.