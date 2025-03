Bond wil met "L'Union Fait la Force" nieuwe vibe creëren bij Duivels en fans: "We moeten de trots herstellen"

ma 17 maart 2025 18:35

Tijd voor een nieuwe wind bij de Rode Duivels en de Flames. Na een teleurstellende periode gooide de bond het roer al om met onder meer twee nieuwe hoofdcoaches. Om dat verse elan kracht bij te zetten, lanceert het nu ook nog een campagne voor de fans: l'Union Fait la Force! "We willen dat spelers weer trots zijn om het shirt te dragen en fans trots zijn om te supporteren", klinkt het.

De Rode Duivels zijn maandag officieel begonnen aan een nieuw tijdperk. Voor het eerst sinds de aanstelling van bondscoach Rudi Garcia was het verzamelen geblazen in Tubeke. Ook de Flames trokken recent een streep onder het verleden en begonnen met hoopgevende prestaties aan hun periode onder Elisabet Gunnarsdottir. Maar die omslag volstond niet voor de Belgische voetbalbond. Ook op de tribunes wil het een nieuwe vibe creëren. Eentje waarin er opnieuw volop geloofd wordt in de nationale ploegen. "L'Union Fait la Force", is de toepasselijke naam van de kersverse campagne. En een veelzeggende video maakte de fans alvast warm: goesting, ambitie en samenwerking zullen de komende periode helemaal centraal staan. "De Duivels en Flames zijn klaar voor meer, beter, straffer en mooier. Trots om voor hun land te spelen, met de steun van de fans. Want ... L’Union Fait la Force!", klonk het veelbelovend.

Ronde van België

Maar een video is ook maar een video. En dus gaf Manu Leroy, directeur Marketing en Communicatie bij de voetbalbond, maandag een extra woordje uitleg. "We komen uit een nogal teleurstellend 2024, met een EK dat niet is gelopen zoals we hadden gehoopt en met resultaten in de Nations League die niet geweldig waren", opende hij. "Er was bovendien een moeilijke kwalificatie voor de Flames." "We willen daarom een nieuwe start maken en van een witte pagina vertrekken met nieuwe coaches. Tijdens het komende tweeluik willen we vooral graag de trots herstellen." "We willen dat de spelers blij zijn om het shirt te dragen en dat de fans trots zijn om voor de Rode Duivels te supporteren. Met deze campagne hopen we dat in gang te steken."

We zetten onszelf terug met de voetjes op de grond en gaan back to basics. Manu Leroy

Leroy steekt niet weg dat ook de bond zich zorgen maakte om de negatieve spiraal. "Maar de laatste weken voelen we weer dat er een nieuwe vibe is en dat er opnieuw positief wordt bericht in de media." "Uiteraard zullen we best gediend zijn met 2 overwinningen tegen Oekraïne, maar hoe dan ook willen we terug naar een positiever klimaat." "De hele tijd nederlagen en negativiteit moeten slikken, kruipt natuurlijk in de kleren. Daarom zetten we onszelf terug met de voetjes op de grond en gaan we back to basics." "We zullen iedereen nodig hebben om ons te plaatsen. Ook voor de kwalificatie voor het WK van 2026. En dan zullen we het ook wel moeten bewijzen. Want we kunnen nu wel zeggen "l'Union Fait la Force", maar dat mag geen holle slogan zijn." En dus pakt de bond uit met heel wat initiatieven. Meet-and-greets met de nieuwe bondscoach, een fandag en de "Ronde van België", waarbij de Duivels in stadions over heel het land gaan spelen. Beginnen doen ze zondag in Genk. "En daar zijn maar een paar tickets meer beschikbaar." Keert het geloof stilaan terug bij de fans?

