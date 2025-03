"We kunnen (geprikkelde) Pedersen en Milan niet allebei tevreden houden": hoe Lidl-Trek keuzes maakt voor de Tour en de klassiekers

ma 17 maart 2025 16:25

Bij Lidl-Trek zitten ze met een luxeprobleem. Mads Pedersen (29) lijkt beter dan ooit en ook Jonathan Milan (24) is klaar om grote sier te maken in de klassiekers. 2 kopmannen die in hetzelfde vaarwater zitten. Hoe gaat de ploeg daarmee om?

Terwijl Jonathan Milan naar 2 ritzeges stormde in de Tirreno, ontpopte Mads Pedersen zich zowaar tot een "klimmer" in Parijs-Nice. In Milaan-Sanremo staan de 2 grote kopstukken van Lidl-Trek voor het eerst in 7 maanden als ploegmakkers aan de start van een koers. Zowel de Italiaanse sprintbom als de beresterke Deen droomt van winst op de Via Roma. Ze delen ook dezelfde ambities voor Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Wij zien dat niet als een probleem, maar wel als een sterkte", zegt hoofdploegleider Steven de Jongh. "Als je met 2 zulke mannen aan het vertrek van een koers staat, heb je meer kans om te winnen. Lukt het niet met de ene renner, dan hebben we nog altijd een back-upplan met de andere renner."

Jonathan Milan wil helemaal doorbreken in de klassiekers.

Teleurgestelde Pedersen na Tour-plannen

De Jongh geeft wel toe dat er soms belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Voor de Tour bijvoorbeeld. Daar zal Milan zijn debuut maken ten koste van Pedersen. "We kunnen ze niet allebei tevreden houden", bekent De Jongh. "Mads was natuurlijk teleurgesteld toen hij hoorde dat hij niet naar de Tour mocht gaan." "Het zal hem zeker geprikkeld hebben, maar verbitterd is hij niet. Je zag in Parijs-Nice dat het hem net een boost heeft gegeven." Hoe hakt Lidl-Trek die knopen door voor de klassiekers en de Tour? "Er zijn wedstrijden waar de ene meer kans maakt dan de andere. Op basis daarvan maken we keuzes. Milan en Pedersen accepteren die keuzes, maar we moeten altijd 1 van hen 2 teleurstellen. Dat is onvermijdelijk."

Voor zaterdag hebben we een plan met Pedersen en Milan. Steven De Jongh (hoofdploegleider Lidl-Trek)

Hoe gaat Lidl-Trek het aanpakken in Milaan-Sanremo? Moet Pedersen zijn wagonnetje aanhaken wanneer Pogacar en Van der Poel hun vleugels uitslaan? En moet Milan in de groep daarachter standhouden als back-upplan? "We hebben een strategie in ons hoofd. Maar die zullen we natuurlijk niet verklappen aan de media", lacht De Jongh. "We hopen gewoon dat er zaterdag iemand van ons team op het hoogste schavotje staat."

Mads Pedersen won de groene trui in Parijs-Nice, iets wat hij in de Tour niet zal kunnen doen.

Milan is in orde na val