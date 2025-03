"Waanzin, wie heeft dat beslist?": Extra Time-panel kan oren niet geloven na ontslag Feldhofer bij Cercle

ma 17 maart 2025 22:35

Een nieuwtje heet van de naald deed de Extra Time-tafel maandagavond toch even daveren. Ferdinand Feldhofer was net aan de deur gezet bij Cercle, daags nadat de Vereniging in de Relegation Play-offs was beland. Een keuze waar de analisten aan tafel niets van begrepen. "Dit is om te lachen", hekelde Gert Verheyen het ontslag.

Bij Cercle Brugge hakten ze maandagavond een stevige knoop door. De Vereniging begint binnen twee weken aan de degradatiestrijd zonder hoofdcoach Ferdinand Feldhofer. De Oostenrijker werd na de slotspeeldag aan de deur gezet. Dat Cercle uit Europa geknikkerd werd en in de Belgische competitie al 8 speeldagen niet meer kon winnen, sprak uiteraard niet in zijn voordeel. Toch was de verbazing enorm aan de tafel in Extra Time, toen het nieuwtje tijdens de uitzending binnendruppelde. "Ontslagen? Nu? Huh?", regende het vragen van de analisten. "Waarschijnlijk omdat hij een zeer aangeslagen indruk maakte gisteren", probeerde Gert Verheyen dan maar naar een reden te zoeken. De Bruggelingen speelden een meer dan verdienstelijke match van de laatste kans bij Anderlecht, maar verloren wel met 3-0. "Maar als hij 7-0 wint, reageert hij ook aangeslagen", gaf Filip Joos tegengas. "Hij is gewoon een zeer rustig mens." "En die reactie was ook gewoon zeer menselijk en heel normaal", oordeelde Verheyen zelf.

Het is waanzin. Ik vind het op het belachelijke af. Gert Verheyen

Bij de twee analisten aan de overkant van de tafel was de verrassing zeker niet kleiner. "Hij was vanmiddag nog op een bijeenkomst over de arbitrage", viel Peter Vandenbempt net niet van zijn stoel. "Hebben ze gezegd dat ze een schokeffect wilden creëren?", giste Wesley Sonck. Maar zoals Joos zei: het enige schokeffect dat er mee gecreëerd werd, was er eentje aan de Extra Time-tafel.

En dus was de eindconclusie van Verheyen niet mals. "Ik vind het echt om te lachen. Het is waanzin. Ik vind het op het belachelijke af."

Coosemans als schuldige

Om hun uitspraken te staven, haalden de analisten er nog eens de sterke prestaties van Cercle in de afgelopen week bij. "Je had nog bijna die remontada in Europa en dan ook nog eens al die kansen bij Anderlecht", wierp Joos op. Alleen vloog geen enkele van die kansen in het Lotto Park binnen - mede door een ijzersterke Anderlecht-doelman. "Eigenlijk heeft Colin Coosemans een trainer doen ontslaan", grapte de presentator. "Had Feldhofer ze zelf moeten maken dan?", vroeg Vandenbempt zich af. "Als je je spits én Olaigbe verkoopt, dan zou het weleens kunnen dat je geen goals meer maakt. Wie zou dit ontslag toch beslist hebben bij Cercle?"