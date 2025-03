"Te traag" Rode Kruis werd uitgejouwd in Brugge, maar reden blijkt onterecht: "Ze mógen niet lopen"

De fans op Jan Breydel stonden zondagavond plots op hun achterste poten. Doelman Simon Mignolet werd zwaar geraakt bij een botsing en bleef liggen. Het Rode Kruis verscheen daarom met een brancard, maar werd getrakteerd op boegeroep. "Te traag", oordeelden de fans. In Extra Time bracht Peter Vandenbempt opheldering: "Ze mogen gewoonweg niet lopen."

"Ze gingen allebei voor de bal. Maar het zag er wel heel akelig uit. Ook de manier waarop Petris viel, al klauterde die wel snel weer overeind. Je ziet het ook in de herhaling: het is de schouder van Petris tegen het hoofd van Mignolet, die dan ook nog eens met zijn hoofd op de grond valt."

Maar in Extra Time verklaarde Peter Vandenbempt waarom de verzorgers zich niet naar Mignolet repten. "Eerst en vooral was het echt een botsing", analyseerde hij de fase.

Niemand in Brugge die er iets van begreep. Simon Mignolet bleef zondagavond zwaargeraakt liggen na een botsing met Charleroi -speler Jeremy Petris, maar het Rode Kruis leek allerminst gehaast.

Die draagberrie zakte even door, omdat de man erachter dacht dat hij minder moest heffen. Bijna tuimelde Mignolet er nog van.

Na zijn analyse kan hij terug naar de orde van de dag, de "te trage" verzorgers van het Rode Kruis. "Kijk, ze worden uitgefloten omdat ze niet snel genoeg naar Mignolet stappen", wijst de analist naar de beelden.

"Maar Wesley (Sonck, red.) werd op de tribune onmiddellijk geïnformeerd via zijn gsm dat er een protocol is. Die mensen mogen gewoon niet lopen, om te voorkomen dat ze zelf vallen, zich blesseren en geen hulp meer kunnen bieden. Ze verdienden het boegeroep dus niet."

Een uitleg die voor presentator Filip Joos toch als een ontdekking kwam, want hij moest - net als talloze voetbalfans - toegeven dat hij dat niet wist. "Ik heb me ook al zitten ergeren", verklapte hij. "Waarom gaan ze niet sneller?"

Vandenbempt merkte trouwens op dat de tussenkomst van Mechele bijna nóg meer brokken had gemaakt. "Er was iemand die een handje wilde helpen, omdat hij zich ook al geërgerd had", knipoogde hij naar de verdediger.

"Hij droeg de draagberrie mee, maar aan de rand van het veld moest hij natuurlijk weg en loste hij. Die draagberrie zakte even door, omdat de man erachter dacht dat hij minder moest heffen. Bijna tuimelde Mignolet er nog van", vertelde hij met een lach.

Dat laatste deed dan weer denken aan een onvergetelijke fase in Dender-Anderlecht. Daar liet het Rode Kruis ooit een geblesseerde Daniel Zitka vallen.

"Er zijn dikwijls van die grappige filmpjes van verzorgers die komen aangelopen, wegglijden en 3 of 4 man tackelen en nog wat geblesseerden bijmaken", sloot Vandenbempt af. "Voorzichtigheid is dus geboden."