"Dit was de koers van mijn leven": Ilan Van Wilder blikt voldaan terug op Parijs-Nice en doet belangrijke vaststelling

Met een 10e plek was Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) de beste Belg in de eindafrekening van Parijs-Nice. Een koers die een onuitwisbare indruk achterliet op onze landgenoot. "Ik heb geleerd dat kopman zijn iets anders is dan de kopman ondersteunen."

Ilan Van Wilder glunderde en glimde gisteren in het lentezonnetje op de Promenade des Anglais in Nice.

Van Wilder bleef de voorbije week niet gespaard van tegenslag.

"Ik miste de goeie waaier in de windetappe, zaterdag had ik last van de koude en gisteren kwam ik ten val", blikt hij terug. "Ik dacht er gisteren meerdere keren aan om het op te geven."

"Maar ik heb een hele week lang veel karakter getoond en veel bijgeleerd."

Welke lessen trok Van Wilder dan allemaal uit Parijs-Nice? "Dat een klassementsman zijn niet hetzelfde is als een klassementsman ondersteunen."

"In het verleden heb ik al kansen gekregen in rittenkoersen. Nu kreeg ik de kans om voor de top 10 te gaan in wat voor mij de koers van mijn leven was."

"Ik heb mijn kans gegrepen en kan niet anders dan tevreden zijn. Het was een supergoede week."