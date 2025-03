"Alsof je spelregels verandert tijdens spel": topteams en kleinere ploegen zijn het niet eens over extra wildcard voor grote rondes

di 18 maart 2025 09:22

Mag er dit jaar een extra ploeg meedoen aan de Giro, Tour en Vuelta? De kleinere ploegen zijn pro, de grotere teams zijn contra. "We willen meer veiligheid, maar dan zouden we plots 8 renners aan het peloton toevoegen", klinkt Richard Plugge (ploegbaas van Visma-Lease a Bike) een beetje verontwaardigd.

Minder dan 2 maanden voor de start van de Giro weten nog niet alle ploegen of ze mogen deelnemen. Ook de Tour- en Vuelta-organisatie heeft nog geen wildcards prijsgegeven. De reden? Omdat enkele ProContinentale teams zoals Tudor en Q36.5 niet kunnen worden genegeerd, hopen de organisatoren van de grote rondes dat ze een extra uitnodiging mogen versturen. Een idee dat wordt toegejuicht door kleinere teams zoals Uno-X. "Natuurlijk zou het een goeie beslissing zijn om een extra wildcard uit te delen", zegt Thor Hushovd, ploegbaas van Uno-X. "De Tour, de Giro en de Vuelta zijn de grootste strijdtonelen die er zijn. Voor kleinere ploegen is het belangrijk om in die koersen punten te sprokkelen en zich urenlang in de kijker te rijden op tv."

Visma-Lease a Bike is tegen extra team

De topteams daarentegen staan niet te springen om een extra ploeg te verwelkomen in de grote rondes. "Een van de regels voor de veiligheid is dat we niet meer dan 176 renners mogen hebben in een grote ronde", steekt Richard Plugge (ploegbaas van Visma-Lease a Bike) van wal. "Ik zou het dan ook vreemd vinden om er dan plots 8 renners (van een ploeg) aan toe te voegen."

Ik vind het bijzonder dat dat überhaupt overwogen wordt. Richard Plugge (ploegbaas Visma-Lease a Bike)

"Ik heb niets tegen welk team dan ook, maar een extra wildcard uitdelen zou raar zijn voor de waarde van de WorldTour." "Zo kan er plots een team toegevoegd worden dat heel veel punten kan halen. Dat kan een groot probleem vormen voor de WorldTour-ploegen onderaan de ploegenranking." Als het van Plugge afhangt, komt er dus geen extra wildcard voor de Giro, Tour en Vuelta. "Want dan zou je eigenlijk de spelregels veranderen tijdens het spel. Ik vind het bijzonder dat dat überhaupt overwogen wordt."

Visma-Lease a Bike wil het peloton in de Tour niet zien aandikken.

Uno-X optimistisch over Tour