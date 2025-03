Wat is de bonus van Genk richting titel? En hoe zien de andere play-offs eruit? Dit is straks de startsituatie

Zo, we weten hoe de play-offs er straks uit zullen zien. Racing Genk begint met een mooie bonus op de concurrentie aan de strijd om de titel. De Europe Play-offs zien er dan weer waanzinnig spannend uit. En ook onderin lijkt het nog een thriller te worden. Bekijk hoe de beginstand van de play-offs er straks uitziet.

De Europe Play-offs beloven razend spannend te worden. Standard start als leider maar ziet liefst 4 clubs op amper één puntje staan. In de Europe Play-offs doen de 6 teams op plekken 7 tot en met 12 een gooi naar het laatste Europese ticket. Ook hier wordt de spanning opnieuw vergroot door halvering van de punten.

Cercle Brugge, STVV, Kortrijk en Beerschot zullen onder elkaar uitmaken wie in de Jupiler Pro League blijft.

Voor de strijd om het behoud houden de 4 teams wél hun gewone puntenaantal. Hier geen halvering, dus.

Wie na de 6 speeldagen in de Relegation Play-offs op kop van de groep staat, is gered. De laatste en de voorlaatste degraderen sowieso.

De nummer 2 heeft nog een laatste kans op een verlengd verblijf in eerste klasse, via een barragewedstrijd (heen en terug) tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in tweede klasse.