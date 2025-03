Wat een pech! Italiaanse verliest evenwicht en vloert Hanne Desmet in finale van 1.500 meter

Geen twee op twee voor Hanne Desmet op het WK shorttrack. De Belgische kwam ten val in de finale van de 1.500 meter, omdat ze de Italiaanse (mede)topfavoriete Arianna Fontana niet meer kon ontwijken bij een schuiver. Een domper voor Desmet op haar geliefkoosde nummer.

Met overmacht schaatste Hanne Desmet naar de finale van de 1.500 meter op het WK in Peking.

De Belgische keer de hele race de kat uit de boom en zette iedereen een hak met één verschroeiende versnelling. Een tactiek die ze in de finale niet kon toepassen.

Daarin waren alle ogen gericht op onze landgenote. Desmet nam eerst dan maar de leiding, maar wilde die snel afgeven.

In de buik van het 7-koppige peloton was de Belgische eerst getuige van een val van de Nederlandse Zoe Deltrap. In de hectische slotronden volgde hetzelfde pijnlijke lot voor Desmet.

De Italiaanse Arianna Fontana verloor haar evenwicht. Hanne Desmet kon geen kant op en ging onderuit, ook Elisa Confortola was uitgeschakeld door de kettingbotsing.

Het goud ging zo naar de Zuid-Koreaanse Choi Minjeong, voor de Canadese Courtey Sarault en haar landgenote Kim Gilli.