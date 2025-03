Wat een pech! Italiaanse verliest evenwicht en vloert Hanne Desmet in finale van 1.500 meter: "Zat te veel in het pak"

Geen twee op twee voor Hanne Desmet op het WK shorttrack. De Belgische kwam ten val in de finale van de 1.500 meter, omdat ze de Italiaanse (mede)topfavoriete Arianna Fontana niet meer kon ontwijken bij een schuiver. Een domper voor Desmet op haar geliefkoosde nummer.

De Italiaanse Arianna Fontana verloor haar evenwicht. Hanne Desmet kon geen kant op en ging onderuit, ook Elisa Confortola was uitgeschakeld door de kettingbotsing.

In de buik van het 7-koppige peloton was de Belgische eerst getuige van een val van de Nederlandse Zoe Deltrap. In de hectische slotronden volgde hetzelfde pijnlijke lot voor Desmet.

De Belgische keek de hele race de kat uit de boom en zette iedereen een hak met één verschroeiende versnelling. Een tactiek die ze in de finale niet kon toepassen.

Met overmacht schaatste Hanne Desmet naar de finale van de 1.500 meter op het WK in Peking.

Na de race uiteraard teleurstelling bij Hanne Desmet, maar ook een analytische reactie.

"Ik was wat te veel in het pak blijven hangen en moest meer vooraan zitten", blikt ze terug op haar race. "In het shorttrack kan er altijd veel gebeuren. Iedereen kan op elk moment vallen."

"Het is heel spijtig, want ik voelde me erg sterk en dacht wel dat ik de beste zou zijn op de 1.500 meter."

"Ik had zeker op meer gehoopt. Maar ik moet ook terugdenken aan gisteren. Het is leuker om op een hoogtepunt te eindigen, maar ik mag trots zijn op mijn weekend", besluit Desmet.