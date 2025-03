Twee op twee voor Marc Marquez, die ook in Argentinië zijn broer voorafgaat

De Spaanse Ducati-rijder Marc Marquez heeft ook de tweede grand prix van het seizoen op zijn naam geschreven. Net als in Argentinië ging zijn jongere broer Alex vooraf in de MotoGP-klasse.

De twee broers speelden een hoofdrol in Termas de Rio Hondo in Argentinië. Marc Marquez vertrok vanaf de pole, maar na een fout nam zijn broer Alex de leiding over.

Dat hield hij niet vol. In de voorlaatste ronde reed Marc Marquez weer op kop.

De 6-voudige wereldkampioen won voor de 90e keer een grand prix. Enkel de Italianen Giacomo Agostini (122) en Valentino Rossi (115) deden beter in hun carrière.