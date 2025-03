Simon Mignolet moet afgevoerd worden na zware botsing: "Het werd akelig stil"

Even hield iedereen de adem in in het Jan Breydelstadion. Simon Mignolet kwam uit om een bal weg te werken, maar kwam daarbij zwaar in botsing met Charleroi-speler Jeremy Petris. Mignolet had lange tijd verzorging nodig en werd uiteindelijk met een brancard afgevoerd.

"Het was daarnet akelig stil in het stadion."



Ook Radio 1-commentator Johan De Caluwé was even niet goed van de botsing tussen Simon Mignolet en Jeremy Petris tijdens Club Brugge - Charleroi.



Bij een 2-1-stand in de tweede helft kwam Mignolet ver uit om de bal weg te trappen, maar daarbij kwam hij hard in botsing met Petris. Mignolet bleef roerloos liggen en al snel had iedereen door hoe heftig de situatie was.



Mignolet werd op het veld verzorgd en heel voorzichtig afgevoerd met een brancard.