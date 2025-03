Selectie voor Duivels geeft vleugels: Raskin zet klassieker tegen Celtic naar zijn hand met goal en assist

Extra adelbrieven om mee af te zakken naar Tubeke. Nicolas Raskin heeft de klassieker tussen Celtic en Rangers naar zijn hand gezet met een vroege goal en een assist. Onze landgenoot had duidelijk vleugels na zijn selectie voor de Rode Duivels en had een groot aandeel in de zege van zijn ploeg: 2-3.

En of Nicolas Raskin met vertrouwen afzakt naar de nationale ploeg.

De middenvelder van Rangers werd afgelopen vrijdag voor het eerst opgeroepen bij de Rode Duivels door bondscoach Rudi Garcia. Een erkenning die de Luikenaar duidelijk vleugels gaf.

Want vandaag stond de 24-jarige Belg met zijn ploeg tegen Celtic, ofwel: 'The Old Firm', de belangrijkste derby in Schotland. Al na 4 minuten drukte Raskin zijn stempel op de match.

De middenvelder kopte een hoekschop mooi binnen. Even later zette hij Rangers helemaal op rozen door Diomande met zijn hoofd te bedienen voor 0-2.

Maede zorgde weer voor spanning in de wedstrijd met de aansluiting kort na rust, maar na een dubbele omwenteling in de tweede helft hield het kleine broertje uit Glasgow hield stand: 2-3.

Dat dankzij het betere kopwerk van Raskin. Gezien, bondscoach?