Romeo Lavia maakt rentree bij Chelsea na twee maanden (en blinkt meteen uit in eenvoud)

Van 14 januari was het geleden dat Romeo Lavia nog eens te bewonderen was bij Chelsea.



De 21-jarige controlerende middenvelder viel toen (opnieuw) uit tegen Bournemouth, nadat hij de maand ervoor in de lappenmand had gelegen met een hamstringblessure. Opnieuw was een hamstringblessure de spelbreker.



Zo moest Lavia twee maanden langs de zijlijn toekijken. Vorige week zat Lavia wel opnieuw in de selectie, maar op zijn heroptreden was het wachten tot de wedstrijd tegen Arsenal.



Trainer Enzo Maresca gunde hem 10 minuten. De 1-0-achterstand ombuigen, lukte Lavia niet. Maar een stap verkeerd zetten, deed hij niet. Veel acties kon Lavia niet maken, maar hij blonk wel uit in eenvoud. Zo gaf hij acht passes aan een nauwkeurigheid van 100%.



Zo lijkt Chelsea opnieuw op Lavia te kunnen rekenen in de strijd om de Champions League-plaatsen. Lavia werd niet opgeroepen bij de Rode Duivels, dus hij kan rustig verder werken aan zijn herstel.