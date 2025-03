Olympische Spelen op 5 continenten tegelijk of voetbal met 7? De kandidaten voor IOC-voorzitter en hun programma

wo 19 maart 2025 09:49

Donderdag wordt in Pylos, Griekenland, beslist wie Thomas Bach mag opvolgen als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). 7 kandidaten werpen hun hoed in de ring om de belangrijkste sportpaus ter wereld te worden. Wij zetten hun belangrijkste programmapunten op een rijtje en laten Sporza-journalist David Naert hun kansen wikken en wegen.

1. Sebastian Coe (GBr)

Leeftijd: 68 jaar



Huidige functie: voorzitter van World Athletics (Internationale Atletiekfederatie)



Sportief verleden: tweevoudig olympisch atletiekkampioen op de 1.500 meter (1980 en 1984)



Opvallend: zetelde van 1992 tot 1997 in het Britse parlement als lid van de Conservatieve partij



Kansen volgens de bookmakers: 3/2



Programma:

Zijn tagline is "The greatest stage on earth", waarbij STAGE staat voor Sport first / Tomorrow's generation / Athletes at heart / Growth / Empowerment





Meer (prijzen)geld naar de atleten





Atleet centraal bij de besluitvorming: "Er is nu te veel macht in de handen van te weinig mensen"





Artificiële Intelligentie om talent op te sporen en de fanbeleving te verhogen





Strijd tegen doping in de sport opvoeren

Sebastian Coe naast Nafi Thiam.

David Naert over Sebastian Coe: "Coe is naast het hoofd van de Internationale Atletiekfederatie ook de organisator van de Spelen van Londen, die bijzonder succesvol waren. Hij zette afgelopen zomer wel kwaad bloed door de winnaars van de atletiekwedstrijden op de Spelen extra prijzengeld toe te kennen. Dat zou nog tegen hem kunnen werken. Naar verluidt maakte hij bij de voorstelling van de kandidaten voor de IOC-leden geen allerbeste indruk. Maar hij weet - ook als ex-politicus - hoe het moet. Je hoeft hem geen lesje te leren hoe hij dit moet aanpakken."

2. Prins Feisal Al Hussein (Jor)

Leeftijd: 61



Huidige functie: lid van het IOC en broer van de Jordaanse koning Abdullah II



Sportief verleden: worstelkampioen in de VS en 3 keer corijder in de Rally van Jordanië



Opvallend: wanneer zijn broer Abdullah in het buitenland is, neemt Feisal diens taken als koning over in Jordanië



Kansen volgens de bookmakers: 4/1



Programma:

Nieuwe grootschalige sportprojecten in de jaren dat er geen Olympische Spelen zijn





De olympische kalender herbekijken om ook andere (lees: Arabische) landen de kans te geven de Spelen te organiseren in bijvoorbeeld de winter





Meer inzetten op esports in het olympische programma

David Naert over Feisal Al-Hussein:



"Opvallend is zijn uitdrukkelijke verwijzing naar zijn militaire achtergrond in Jordanië, waar hij in de luchtmacht zat, maar dat hij tegelijkertijd wel vrede via de sport centraal stelt.



Hij ziet ook een belangrijke rol voor esports, wat geen toeval is: zijn zoon speelt een belangrijke rol in die wereld.



Al bij al blijft zijn programma op vele punten vaag. Mogelijk zal hij bij de verkiezing dan ook snel afvallen."

Feisal Al-Hussein met toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

3. David Lappartient (Fra)

Leeftijd: 51



Huidige functie: voorzitter Internationale Wielerunie UCI



Sportief verleden: regionaal amateurrenner in Frankrijk



Opvallend: was van 2008 tot 2021 burgemeester van de Bretoense kustplaats Sarzeau en is sinds 2021 een soort gouverneur van het departement Morbihan



Kansen volgens de bookmakers: 5/1



Programma: Aantal IOC-leden uitbreiden met atleten uit de Atletencommissie, vanaf 2036 moeten er 50% vrouwelijk IOC-leden zijn





IJvert ervoor om de Olympische Spelen naar Afrika te halen





Wil de vinger op de knip houden, onder meer door het aantal commissies te beperken





Naar analogie van het World Cycling Centre in Aigle (Zwi) wil hij grote multisportcentra laten verrijzen op alle continenten

David Lappartient naast Remco Evenepoel.

David Naert over David Lappartient: "Een razend ambitieus man: voorzitter van de UCI, voorzitter van het Frans Olympisch Comité, drijvende kracht achter de omstreden maar succesvolle kandidatuur van de Franse Alpen voor de Winterspelen van 2030, ... Lappartient mikt duidelijk op de Afrikaanse stemmen, met zijn belofte om de Spelen naar Afrika te halen. In dat licht kunnen we trouwens ook zijn vasthouden aan het WK wielrennen in Rwanda zien. Voor de rest kaart hij wel interessante dingen aan, maar concrete voorstellen ontbreken. Zo heeft hij het over de nood om het systeem van topsponsors aan te passen, maar hoe dat in de huidige veranderende context moet gebeuren, lezen we niet. Lappartient leek aanvankelijk een van de grote kanshebbers, maar hij zal zware concurrentie krijgen van Coe en Samaranch."

David Lappartient feliciteert wereldkampioen Tadej Pogacar.

4. Juan Antonio Samaranch Salisachs (Spa)

Leeftijd: 65



Huidige functie: vicevoorzitter van het IOC (rechterhand van Thomas Bach)



Sportief verleden: geen



Opvallend: zoon van ex-IOC voorzitter Juan Antonio Samaranch



Kansen volgens de bookmakers: 6/1



Programma:

Een einde maken aan de bezuinigingen





Extra geld ophalen met een donorprogramma (1 miljard dollar) en sportinvesteringsfonds (1 miljard dollar)





Maximumleeftijd voor IOC-leden verhogen van 70 naar 75 jaar





Atleten moeten beelden van hun eigen prestaties kunnen delen op hun sociale media

Ex-IOC-voorzitter Jacques Rogge schudt Juan Antonio Samaranch de hand.

David Naert over Juan Antonio Samaranch: "Hij is gepokt en gemazeld in de olympische beweging, ook politiek. Hij heeft een heel gedetailleerd programma uitgeschreven. Hij wil bijvoorbeeld de leden meer macht geven, met ook kandidaturen voor de Spelen die tegen elkaar opbieden zoals vroeger. Dat zet dan weer de deur open voor corruptie en smeergeld, wat onder het bewind van zijn papa al te vaak het geval was. Desondanks zou Samaranch samen met Coe wel in poleposition liggen voor de job."

Thomas Bach naast zijn rechterhand Samaranch, straks ook zijn opvolger?

5. Kirsty Coventry (Zim)

Leeftijd: 41



Huidige functie: lid van het IOC en minister van Sport, Jeugd, Kunst en Ontspanning in Zimbabwe



Sportief verleden: tweevoudig olympisch kampioene op de 200m rugslag, ook nog 4x zilver en 1x brons



Opvallend: kan niet alleen de eerste vrouw als IOC-voorzitter worden, maar ook de eerste Afrikaanse



Kansen volgens de bookmakers: 6/1



Programma:

Nultolerantie voor corruptie, doping en onethisch gedrag





Nadruk op inclusiviteit en diversiteit





Meer aandacht voor mentale gezondheid en lichamelijk herstel van atleten

Kirsty Coventry wordt op de Bijbel ingezworen als minister van Sport.

David Naert over Kirsty Coventry:



"Er zijn verschillende mensen die haar een grote kans toedichten, alleen lijkt haar programma nogal vaag.



Er wordt gezegd dat ze de steun geniet van Thomas Bach. Hij wil dat zij op zijn stoel komt zitten en zijn beleid voortzet.



Alleen, hoeveel macht heeft Bach nog? Iedereen weet dat hij in juni stopt, ook als IOC-lid. Gaan al die andere leden zich nog door hem laten leiden, zoals ze in het verleden gezagsgetrouw hebben gedaan?



Het zou wel een revolutie zijn, want het IOC was tot nu toe een mannenclub. Ze zou ook de eerste Afrikaanse voorzitter zijn, ook al is ze niet zwart. Zien de andere Afrikaanse landen haar dan wel als een Afrikaanse? Voor ons is dat evident, maar misschien kijkt niet iedereen er zo naar.



Haar programma is ook niet bijster geïnspireerd. Wat zijn haar ideeën? Wat is haar visie? Dat is allemaal nogal flou en is meteen ook haar grote zwakte."

6. Morinari Watanabe (Jap)

Leeftijd: 66 jaar



Huidige functie: voorzitter Internationale Turnfederatie FIG



Sportief verleden: turncoach van 1983 tot 1990



Opvallend: Japans minimalisme: zijn programma telt amper 5 pagina's, veruit het minste van alle kandidaten



Kansen volgens de bookmakers: 6/1



Programma: Olympische Spelen gelijktijdig organiseren op 5 continenten in 5 verschillende steden, telkens met 10 sporten





Wil de maximumtermijn voor een IOC-voorzitter verhogen van 8 naar 12 jaar





Modernisering van de sport en de olympische beweging, onder meer door de promotie van esports





Arbitraire beslissingen van scheidsrechters geleidelijk aan vervangen door AI (zoals in het turnen)

David Naert over Morinari Watanabe:



"Een outsider, die wel met originele ideeën voor de dag komt, zoals het plan om de Spelen gelijktijdig op 5 continenten te organiseren.



Watanabe houdt ook de manier waarop het IOC bestuurd wordt tegen het licht, met zijn voorstel om een systeem met een Kamer en een Senaat te introduceren.



Desondanks lijkt hij weinig kans te maken."

7. Johan Eliasch (Zwe/GBr)

Leeftijd: 63 jaar



Huidige functie: voorzitter van Internationale Skifederatie FIS



Sportief verleden: curling en golf, "maar die waren toen helaas niet olympisch"



Opvallend: vergaarde een fortuin door verlieslatende bedrijven weer gezond en winstgevend te maken, met als bekendste voorbeeld sportmerk Head, waarvan hij nu nog de CEO is



Kansen volgens de bookmakers: 8/1



Programma: Aantrekkelijkheid van sommige sporten verhogen (bv voetbal op de Olympische Spelen met 7 in plaats van 11)





Geen prijzengeld voor olympische atleten





Geen trans personen bij de vrouwen: "We moeten ons laten leiden door biologische feiten, niet de publieke opinie of trends"

Johan Eliasch met skitopper Marco Odermatt.

David Naert over Johan Eliasch:



"Hij is een succesvol zakenman en bekijkt het IOC dan ook voor een stuk door een zakelijke bril.



Zo wil hij door het gebruik van AI het IOC efficiënter maken. Hij richt zich ook op digitale toepassingen. In zijn visueel opvallende programma las ik ook voortdurend 'monetization'. Daarnaast is hij uitdrukkelijk in zijn belofte om de vrouwensport te beschermen, zonder compromissen.



Kan de zakenman die nog maar één jaar IOC-lid is genoeg leden overtuigen om op hem te stemmen? Weinigen lijken hem veel kansen toe te dichten."

Hoe wordt er gestemd?