Met de stuurslag van de groten rijdt debutant Kimi Antonelli naar plaats 4: "Hij was indrukwekkend"

ma 17 maart 2025 07:10

Een knaldebuut. Andrea Kimi Antonelli heeft nog maar net zijn rijbewijs behaald, maar in zijn F1-debuut in Australië toonde de amper 18-jarige Italiaan dat hij veel in zijn mars heeft. Genoeg om in de voetsporen van Lewis Hamilton te treden?

Veel wind en regen: Albert Park in Melbourne was een stevige test voor de rookies. Vier rookies haalden de finish niet en de enige die met vlag en wimpel slaagde voor zijn examen was Andrea Kimi Antonelli.

De 18-jarige Italiaan moet bij Mercedes in de voetsporen treden van Lewis Hamilton. Met wat hij liet zien zou het ons niet verbazen als hij daar nog in slaagt ook.

Antonelli moest vertrekken vanaf plaats 16 en was in de beginfase eigenlijk de enige rijder die echt plaatsen kon goedmaken na de start, ondanks een spin. "Het was een veelbewogen race", reageerde Antonelli met zijn ontwapenende glimlach. "Ik denk dat ik alle mogelijke omstandigheden heb gekregen voor mijn debuut. Het was niet makkelijk, maar ik kan niet klagen over het resultaat."

In de chaos met regen, 3 safety cars, een opdrogende baan en dan weer regen hield Antonelli het hoofd koel en toonde hij een stuurslag van de groten. "Ik heb een paar foutjes gemaakt die me tijd hebben gekost, zoals die spin."

"Het team heeft me overal goed door gegidst. Die paar foutjes hadden mijn vertrouwen aangetast, maar het team kon me kalmeren en me weer in het juiste ritme brengen. Ze maakten ook de juiste strategische keuzes."

Toto Wolff is onder de indruk

Die juiste keuzes zorgden ervoor dat Antonelli in de slotfase kon profiteren van de regen, in de slotfase verschalkte hij nog Alexander Albon voor plaats 4. Ook teambaas Toto Wolff was meer dan onder de indruk.

"Zelfs goeie en ervaren rijders zoals Sainz en Alonso belandden in de muur. Het was makkelijker om uit te vallen dan om de finish te halen. Hij hield het hoofd koel en dat was indrukwekkend om te zien. Dit toont aan dat hij een grote toekomst voor zich heeft als hij deze lijn kan doortrekken."

Antonelli is met zijn 18 jaar, 6 maanden en 19 dagen de op één na jongste rijder in de punten ooit, achter Max Verstappen. Die scoorde in 2015 punten toen hij 17 jaar 5 maanden en 27 dagen was.

In de afgelopen 30 jaar konden slechts 3 rijders beter doen dan Antonelli bij hun debuut: Jacques Villeneuve in 1996, Lewis Hamilton in 2007 en Kevin Magnussen in 2014.

Strafste remonte in een debuutrace sinds Mark Webber in 2002 van plaats 18 oprukte naar plaats 5.

Beste debuut van een Italiaan sinds Ignazio Giunti in 1970.