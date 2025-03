Mattias Skjelmose na crash: "Wielrennen is genadeloos, maar ook zoals het leven: onvoorspelbaar"

Mattias Skjelmose begon gisteren als nummer 3 in het algemene klassement aan de bergrit richting Auron. Op 50 kilometer van de finish verloor hij alle hoop op het eindpodium in Nice na een lelijke val.



"De droom om het podium te halen in Nice werd plots van mij afgenomen", blikt Skjelmose erop terug.

"In het ziekenhuis hebben ze mijn elleboog genaaid, maar ik heb ook pijn aan mijn rechterknie, heup en rug. In Andorra zullen specialisten mij de komende dagen voort onderzoeken."

Naast de lichamelijke pijn is er ook de mentale klap die Skjelmose moet verwerken. "Want wielrenner is een genadeloze sport. De ene dag voel je je fantastisch, de volgende dag kan alles in een fractie van een seconde helemaal veranderen."

"Op zulke momenten moet je onthouden dat het gevecht om deze tegenslagen te overwinnen net zo belangrijk is als de overwinning zelf."

"Uiteindelijk is wielrennen zoals het leven zelf: een onvoorspelbare strijd waarbij je soms wint en soms leert hoe je weer overeind krabbelt na een val. Nu is het tijd voor mij om weer vooruit te kijken."