Mathieu van der Poel zocht en vond extra procentjes in de Tirreno: "Ik ben klaar voor wat komt"

Mathieu van der Poel heeft in Tirreno-Adriatico de laatste hand gelegd aan zijn voorbereiding op het voorjaar. "De belangrijkste overwinning is dat ik me nog altijd goed voel, zeker na het weer van de voorbije dagen."

(Wellicht) geen vierde ritzege in de Tirreno-carrière van Mathieu van der Poel, maar toch blikt de Nederlander tevreden terug op zijn campagne van dit jaar.



"Ik voel me goed, wat op zich al een overwinning is gezien het weer van de voorbije dagen. Dit had ik nodig met het oog op de klassiekers."

"Het is natuurlijk jammer dat ik geen rit kon winnen. Dat was nochtans het doel. Ik heb een paar goeie dagen gekend. Maar het is niet gelukt."

"Een extra ritzege in de Tirreno zou natuurlijk niet veel meer veranderen aan mijn palmares, maar dat neemt niet weg dat ik graag had gewonnen. Ik ben er ook dichtbij geweest", verwijst hij naar zijn 3e en 2e plaats in ritten 4 en 5.

Van der Poel bewees in deze Tirreno, maar ook in bijvoorbeeld Le Samyn, dat hij ook kan meedoen om de zege in een pelotonsprint. "Maar ik ga vandaag geen onnodige risico's meer nemen. Het is goed geweest."