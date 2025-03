Manon De Roey streekt in Australië haar eerste zege van het seizoen op zak

Manon De Roey heeft down-under de Australian Women's Classic gewonnen. Voor de Belgische golfster is het haar 3e overwinning op het Ladies European-golfcircuit.

De Australian Women's Classic vond plaats in Coffs Harbour. Na een eerste ronde van 69 slagen stond Manon De Roey nog op een gedeelde 18e plaats, maar met een sublieme tweede ronde van 63 slagen rukte ze op naar een gedeelde 2e stek.

Drie birdies en 2 bogeys, goed voor een derde ronde van 69 slagen, volstonden voor onze landgenote om op de slotdag haar eerste overwinning van het seizoen te vieren.

In de eindstand deed De Roey, met een eindscore van 201 slagen, 9 onder par, één slag beter dan de Engelse Cara Gainer die tweede werd. Plaats drie, met 2 slagen meer dan onze landgenote, ging naar de Thaise Cholcheva Wongras.

"Dit is een geweldig gevoel", reageerde De Roey. "Ik hou van Australië en van Coffs Harbour. Ik ben heel gelukkig."

"Voor die laatste beslissende putt was ik heel nerveus. Er waren geen scoreborden op de baan, dus ik moest mijn caddy vragen om de score te controleren. Zo wist ik dat ik me geen misser kon veroorloven. Het was geweldig toen de bal erin ging."