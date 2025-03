Kopzorgen rond Toby Alderweireld: met blessure en bloed op been moet hij het veld verlaten

Iedereen bij Antwerp houdt zijn hart vast. In het slot van de wedstrijd tegen Standard, plofte Toby Alderweireld na een duel plots neer op de grasmat. Hij greep naar zijn been en werd meteen gewisseld. Een spierprobleem werd gevreesd, maar het bloed op zijn been verraadde toch een (minder erge?) contactblessure. Het is nog afwachten op een update van de club. Dit zou wel sneu zijn voor zijn Last Dance.

Iedereen gunt Toby Alderweireld dit seizoen een afscheid in schoonheid.



De kapitein van The Great Old was ook tegen Standard opnieuw belangrijk met enkele goede defensieve ingrepen, maar in het slot van de laatste wedstrijd van de reguliere competitie ging het plots mis.



Na een (sprint)duel aan de zijlijn, bleef Alderweireld plots liggen. Hij voelde meteen aan zijn hamstring en werd na verzorging toch gewisseld.



In de herhaling was wel te zien dat er contact was met zijn tegenstander. Onder meer het vlekje bloed op zijn been was daar een indicatie van.



Een spier- of contactblessure? Het blijft voorlopig afwachten wat de ernst van de situatie is.