Het zal toch niet? Antwerp houdt hart vast voor ernst blessure bij afscheidnemende Alderweireld

Nog tien keer knallen: dat was het ideale scenario van Toby Alderweireld in zijn laatste maanden als voetballer.



Alleen komt achter dat plan nu plots een vraagteken te staan. Want de Antwerp-verdediger liep in de slotminuten tegen Standard een knieblessure op bij een ongelukkige ingreep. Alderweireld bleef met zijn knie steken in de grasmat van Sclessin en moest worden gewisseld.

Bij de Great Old houden ze hun hart vast voor de ernst van de blessure. De eerste indrukken zijn alvast niet bepaald geruststellend. Het is nu afwachten of de scans - maandag of dinsdag - toch een optimistischer beeld geven.



Maar als Alderweireld een stevige spierscheur opliep, moet er rekening worden gehouden met een scenario waarin de ex-Rode Duivel zijn afscheid niet op het veld zal kunnen vieren.