Hanne Desmet na succesvol WK shorttrack: "Twijfel niet dat ik op Winterspelen kan meedoen voor medailles"

Met twee medailles zijn Hanne en Stijn Desmet teruggekeerd van het WK shorttrack in Peking. Een flinke opsteker voor de familie Desmet, een jaar voor de Winterspelen. "Ik denk dat 2025 een heel mooi jaar wordt", zegt Hanne Desmet in Sportweekend.

Ook haar jongere broer Stijn is opgetogen met zijn zilveren medaille. "Ik ben heel tevreden met mijn rit. En het was ook superleuk om de wedstrijd van Hanne mee te kunnen beleven. Ik ben trots", klinkt het.

"Ik ben echt wel superblij met die wereldtitel. Ik wilde het al heel lang en ik ben blij dat het nu gelukt is. Wereldkampioen ben je voor altijd, dus dat kunnen ze me niet meer afnemen", straalt Hanne Desmet in Sportweekend.

Twee medailles: dat was de WK-oogst van de familie Desmet. Al had er zondag op de slotdag nog meer ingezeten. Hanne Desmet werd gevloerd in de finale van de 1.500 meter en greep naast de finale op de 500 meter. Broer Stijn viel net naast het podium op de 1.000 meter.

"Ik had zeker nog wel op meer gehoopt", geeft Hanne Desmet toe. "Ik wilde de 1.500 meter winnen, dat is meestal mijn beste afstand. Ik was op die afstand ook de nummer 1 van de ranking dit jaar. Dus daar had ik echt wel op gemikt."

Toch biedt de gouden medaille van zaterdag voldoende troost. "Het is altijd leuker om met iets moois af te sluiten, maar dan denk ik maar terug aan die medaille van zaterdag. Ik denk dat we allebei heel trots mogen zijn op ons weekend."