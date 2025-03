Getroost door papa Hamilton en crashes: 4 "rookies" maken geen beste beurt in F1

zo 16 maart 2025 09:48

Je kunt maar één keer een eerste indruk maken, ook in de Formule 1. De 6 "rookies" die aan de start van de GP van Australië stonden, maakten niet allemaal een goeie beurt. Vier onder hen vielen uit, Isack Hadjar nog voor de echte start.

Ontroostbare Isack Hadjar crasht in opwarmronde

Van alle nieuwkomers had Isack Hadjar de beste indruk gemaakt in de kwalificaties. Hij mocht in zijn Racing Bull vertrekken vanaf plaats 11, maar die startplaats haalde hij niet eens. Tijdens de formatieronde verloor Hadjar al in de eerste bochtensectie de controle over zijn auto op het natte asfalt. Ontroostbaar druipte hij af naar de paddock, maar op zijn weg kreeg hij troostende woorden van papa Hamilton. Lewis Hamilton is het grote idool van Hadjar.

Blamage voor eigen volk: Doohan crasht in ronde 1

Jack Doohan reed vorig jaar al een GP aan het stuur van de Alpine, maar zijn tweede race heeft niet lang geduurd. De Australiër crashte al in de eerste ronde en hij staat bij Alpine al onder druk van reserverijder Colapinto.

Niet de start bij Red Bull waar Liam Lawson op had gehoopt

Geen echte rookie in de strikte betekenis van het woord, maar Liam Lawson begon nog nooit aan een F1-seizoen en maakte vandaag zijn debuut in de Red Bull. Het zitje naast Max Verstappen is altijd een moeilijk zitje en Lawson heeft zichzelf geen cadeau gedaan dit weekend. Na foutjes in de kwalificaties moest hij vanuit de pits starten en in de slotfase parkeerde hij zijn Red Bull in de muur.

Gabriel Bortoleto laat zich vangen op glad circuit

In de kwalificaties had Gabriel Bortoleto het goed gedaan in zijn Kick Sauber en ook in de race was hij lang foutloos. Maar net als bij Lawson liep het toch fout bij de laatste regenbui. De Braziliaan maakte een slipper en reed zijn auto in de prak.

Oliver Bearman en Andrea Kimi Antonelli haalden wel de finish in Melbourne. De 18-jarige Italiaan van Mercedes maakte heel wat indruk. Hij rukte vanaf startplaats 16 op tijdens de race, maakte enkele knappe inhaalbewegingen en kwam als 4e over de finish. Na een tijdstraf belandde hij op de 5e plaats in de uitslag.